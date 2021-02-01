В Севастополе на пожаре в бане пострадала женщина

Один человек получил ожоги во время пожара в бане в районе Фиолентовского шоссе, об этом рассказали в ГУ МЧС России по Севастополю.

О происшествии оперативному дежурному сообщили в начале одиннадцатого вечера в воскресенье. По словам очевидцев, возле ТСН СТ "Автомобилист" загорелась баня, требуется помощь в тушении пожара. На место выехали два отделения шестой пожарно-спасательной части. На ликвидацию возгорания у пожарных ушло около полутора часов. "Полная ликвидация была осуществлена в 23:21. К сожалению, пострадала женщина, у нее 5% ожогов тела", – уточнили в ведомстве, отметив, что пострадавшая в удовлетворительном состоянии была передана сотрудникам "скорой".