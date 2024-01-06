В Севастополе на Рождество ограничат движение транспорта

На Рождество в Севастополе перекроют движение на время прохождения крестного хода. Об этом передает Дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города.

7 января с 11:00 до окончания шествий будет введено временное ограничение движения транспорта от пересечения улицы Приморской с улицей Богданова, на участке от улицы Богданова до улицы Челюскинцев, от улицы Челюскинцев до площади Кролевецкого. Также закрыто движение будет от улицы Большая Морская, 36, до площади Лазарева, по проспекту Нахимова, на площади Нахимова и от нее до улицы Ленина, 9.