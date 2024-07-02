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Новости Крыма

В Севастополе начал действовать общегородской проездной: что нового

Сегодня, 08:51Общество

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Общегородской проездной, который начал действовать в Севастополе с 1 июля, можно будет привязать не только к банковской карте, однако и к транспортной. Сделать это можно будет в августе. Об этом рассказал директор департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Станислав Таматаев.

"Любую банковскую карту можно привязать на сайте ЕГКС, купить проездной билет на месяц и пополнять. Где-то к августу мы также это реализуем и на транспортных картах ЕГКС, и можно будет через терминалы Payberry их также пополнять", – сказал Таматаев.

Он отметил, что общегородской проездной билет, по подсчетам департамента, станет большим подспорьем для тех людей, которые совершают больше пяти поездок в день.

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