Новости Крыма

В Севастополе начнут готовить логопедов для работы с детьми-инвалидами

11 мая 2022, 16:38Общество

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В Севастопольском государственном техническом университете в 2022 году начнут готовить логопедов для работы с детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья (ОВЗ), в том числе инвалидами. Об этом рассказали в пресс-службе вуза со ссылкой на заведующую кафедрой "Специальная педагогика и психология" Гуманитарно-педагогического института СевГУ Нонну Мурованную.

По словам Мурованной, в Севастополе в связи с дефицитом специалистов данного профиля назрела необходимость в подготовке не только магистров, но и бакалавров по направлению "Специальное дефектологическое образование. Логопедия".

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