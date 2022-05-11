В Севастополе начнут готовить логопедов для работы с детьми-инвалидами

В Севастопольском государственном техническом университете в 2022 году начнут готовить логопедов для работы с детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья (ОВЗ), в том числе инвалидами. Об этом рассказали в пресс-службе вуза со ссылкой на заведующую кафедрой "Специальная педагогика и психология" Гуманитарно-педагогического института СевГУ Нонну Мурованную.

По словам Мурованной, в Севастополе в связи с дефицитом специалистов данного профиля назрела необходимость в подготовке не только магистров, но и бакалавров по направлению "Специальное дефектологическое образование. Логопедия".