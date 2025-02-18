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Новости Крыма

В Севастополе наркокурьеры прятали 5 кг наркотиков в бензобаке

18 февраля 2025, 12:59Общество

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В Севастополе задержаны два наркокурьера, которые перевозили крупные партии клефедрона из Москвы в Крым. Об этом информирует полиция Севастополя.

"Ранее незнакомые 34-летний местный строитель и 35-летний приезжий решили по-быстрому заработать денег в одном и том же наркомаркете. Оба получили от анонимных кураторов похожее задание: приехать в Московскую область, забрать из тайника груз, привезти в Крым и оставить в новых тайниках для следующих курьеров", − информирует пресс-служба.

Один из нелегальных перевозчиков спрятал более пяти килограммов клефедрона в полость заднего крыла машины, а второй – поместил в две пластиковые бутылки и вложил их в бензобак.

"Завершить нелегальную миссию никому из них не удалось – сотрудники полиции задержали их и изъяли "синтетику", – резюмировали в ведомстве.

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