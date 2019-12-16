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В Севастополе нашли 73 самовольных многоэтажки

В Севастополе нашли 73 самовольных многоэтажки

16 декабря 2019, 18:29Новости

В 2018-2019 годах прокуратуре Севастополя удалось выявить 73 объекта самовольного строительства, имеющих признаки многоквартирных жилых домов.

Всего в сфере строительства было выявлено 168 нарушений закона и возбуждено 19 административных и 9 уголовных дел. Эта информация была озвучена на заседании коллегии по вопросам прокурорской деятельности, сообщает пресс-служба ведомства.

Ведомство отмечает, что несмотря на принятые прокурорами меры по признанию размещения ненадлежащей рекламы о продаже помещений в объектах самовольного строительства запрещенной к распространению, проверки силами антимонопольного органа не проводились.

По результатам проведенных проверок прокурорами выявлено 168 нарушений закона, с целью устранения которых внесены 46 представлений, опротестованы 14 незаконных правовых актов и возбуждены 19 дел об административных правонарушениях.

Примечательно, что прокуратурой выявлены факты ненадлежащего финансирования образовательных учреждений и учреждений культуры, прежде всего – нехватка средств на материально-техническое содержание зданий, помещений и территории, их ремонт, приобретение инструментов и средств обучения.

В результате, отмечает надзорное ведомство, учреждения дополнительного образования детей и культуры в течение длительного периода времени не могут самостоятельно устранить нарушения пожарного, санитарного законодательства, а в ряде случаев допускают факты привлечения средств родителей и иных нарушающих законодательство доходов.

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