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В Севастополе обнародовали графики работы на новогодние праздники пунктов отпуска льготных лекарств

В Севастополе обнародовали графики работы на новогодние праздники пунктов отпуска льготных лекарств

29 декабря 2019, 17:16Новости

Руководством севастопольских больниц утверждены графики работы пунктов отпуска льготных лекарств на новогодние праздники, сообщает пресс-служба российского правительства Севастополя.

Как отмечается, аптеки на проспекте Октябрьской революции, 33 и на улице Силаева, 3 работают 3, 4 и 6 января с 10:00 до 16:00 (здесь и далее – по местному времени). Начиная с 9 января, учреждение будет работать в прежнем режиме – с 8:00 до 20:00. Получить льготные лекарства в городской больнице № 1 на улице адмирала Октябрьского, 19 можно будет 3, 4 и 6 января с 9:00 до 14:00. В городской больнице № 4 на улице Леваневского, 25 аптека будет работать 3, 4 и 6 января с 10:00 до 16:00. Аптечный пункт в городской больнице № 9 на улице Мира, 5 будет работать 3 и 6 января с 10:00 до 14:00.

С графиком работы медицинских учреждений в новогодние праздники можно ознакомиться здесь.

Также сообщается, что единый контакт-центр здравоохранения с 31 декабря по 8 января будет работать в круглосуточном режиме. У операторов можно получить ответы на вопросы, связанные с медицинским обслуживанием.

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