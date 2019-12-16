Новости Крыма В Севастополе обстреляли информационный указатель на турмаршруте В Севастополе обстреляли информационный указатель на турмаршруте Пользователь социальной сети "ВКонтакте" разместил фотографию обстрелянного информационного указателя на маршруте "Большая Севастопольская тропа". Кто-то потратил несколько десятков пуль, чтобы его испортить. "Открыт сезон охоты, первой застрелили большую севастопольскую тропу", – подписал сообщение пользователь под именем Игорь Занчевский. Публикация вызвала интерес со стороны пользователей – многие оставили под ней комментарии. Большинство выразили недоумение, как человек, способный на такое хулиганство, мог получить разрешение на ношение оружия. Прислать новость Подписаться Поддержать сайт новости

