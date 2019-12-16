Новости Крыма

В Севастополе обстреляли информационный указатель на турмаршруте

В Севастополе обстреляли информационный указатель на турмаршруте

16 декабря 2019, 18:46Новости

Пользователь социальной сети "ВКонтакте" разместил фотографию обстрелянного информационного указателя на маршруте "Большая Севастопольская тропа".

Кто-то потратил несколько десятков пуль, чтобы его испортить.

"Открыт сезон охоты, первой застрелили большую севастопольскую тропу", – подписал сообщение пользователь под именем Игорь Занчевский.

Публикация вызвала интерес со стороны пользователей – многие оставили под ней комментарии. Большинство выразили недоумение, как человек, способный на такое хулиганство, мог получить разрешение на ношение оружия.

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