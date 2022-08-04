Новости Крыма

В Севастополе оценили строительство КОС на "курортной" стороне

04 августа 2022, 09:21Общество

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Реконструкция КОС в курортном селе Орловка на Северной стороне Севастополя, где расположено множество песчаных пляжей, в стадии завершения. Об этом рассказал губернатор Михаил Развожаев.

"Реконструкция КОС в селе Орловка в стадии завершения. Строительная готовность – 89%", – написал Развожаев в своем Telegram-канале.

Он отметил, что все технологическое оборудование, необходимое для ввода объекта в эксплуатацию, приобретено, и напомнил, что по завершении работ производительность очистных сооружений вырастет до 3 тысяч куб. метров в сутки. Ранее этот показатель достигал максимум 400 куб. м/сут.

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