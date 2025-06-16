В Севастополе официально открыли купальный сезон



скачать бесплатно фотки



В Севастополе в воскресенье, 15 июня, официально открылся купальный сезон. Об этом информируется в управлении МЧС России по городу.

Всего в этом году в городе-герое организовано 26 мест для купания. Это пляжи "Аквамарин", "Андреевка", "Вязовая роща", "Дельфин", "Звездный берег", "Любимовка", "Любимовка-2", "Мыс Хрустальный", "Нахимовец", "Наш Парус", "Омега", "Орловка-1", "Парк Победы", "Песочная бухта", "Песочный", "Серебряный", "Солдатский", "Солнечный", "Учкуевка", "Ушакова балка", "Яшмовый", пляж лагеря "Алькадар", пляж лагеря "Горизонт", пляж лагеря "Ласпи", пляж пансионата "Радость", пляж пансионата "Изумруд.

В ведомстве призвали купаться только на оборудованных пляжах.

По информации крымского гидрометцентра, на данный момент температура морской воды у побережья Севастополя составляет +19...+20 градусов.

Как сообщал губернатор Михаил Развожаев, в городе уже проверили готовность спасательных служб к купальному и пожароопасному сезону. Обеспечивать безопасность гостей и жителей города ежедневно будут 152 сотрудника спасательной службы, МЧС России, силовых ведомств и волонтеры.