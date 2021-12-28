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В Севастополе официально отменили QR-коды

28 декабря 2021, 14:55Общество

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Опубликован указ губернатора Севастополя о снятии дополнительных антиковидных ограничений. Документ об отмене требования предъявлять в общественных местах сертификаты или QR-коды о вакцинации или перенесенном COVID-19 вступает в силу с 28 декабря.

Как отметил губернатор города Михаил Развожаев, в регионе наблюдается снижение темпов распространения инфекции. По оценкам федерального оперативного штаба по борьбе с COVID-19, в Севастополе уровень коллективного иммунитета достиг 91%.

"Я еще раз хочу поблагодарить севастопольцев за ответственное отношение и за то, что в течение этих двух месяцев мы смогли достигнуть высокого уровня коллективного иммунитета. Это позволило нам снизить уровень заболеваемости и снять часть ограничений", – говорит Развожаева пресс-служба правительства города.

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