Новости Крыма В Севастополе ослабили антиковидные меры

В Севастополе принято решение об ослаблении антиковидных ограничений. Соответствующие изменения внесены в указ о режиме повышенной готовности, информирует пресс-служба правительства Севастополя. "Предоставление госуслуг снова будет осуществляться в помещениях, в привычном режиме возобновляется работа отделений МФЦ", – сказано в сообщении. Кроме того, севастопольские власти смягчают ограничение на проведение собраний, совещаний, конференций и семинаров. На подобных мероприятиях теперь разрешается одновременное присутствие до полусотни человек. Отмечается, что такое решение принято на фоне стабилизации эпидемиологической ситуации в регионе. Прислать новость Подписаться Поддержать сайт новости

