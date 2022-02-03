Новости Крыма

В Севастополе ослабили антиковидные меры

Сегодня, 10:00Общество

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В Севастополе принято решение об ослаблении антиковидных ограничений. Соответствующие изменения внесены в указ о режиме повышенной готовности, информирует пресс-служба правительства Севастополя.

"Предоставление госуслуг снова будет осуществляться в помещениях, в привычном режиме возобновляется работа отделений МФЦ", – сказано в сообщении.

Кроме того, севастопольские власти смягчают ограничение на проведение собраний, совещаний, конференций и семинаров. На подобных мероприятиях теперь разрешается одновременное присутствие до полусотни человек. Отмечается, что такое решение принято на фоне стабилизации эпидемиологической ситуации в регионе.

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