Новости Крыма В Севастополе останавливают движение морского пассажирского транспорта

Движение морского пассажирского транспорта в Севастополе будет остановлено. Об этом информируют в городском дептрансе. "Из-за ухудшения погодных условий в 15:00 будет остановлена работа морского пассажирского транспорта", – говорится в сообщении. Подвижной состав для работы компенсационного маршрута организуют на конечных остановочных пунктах: пл. Нахимова и пл. Захарова. Во вторник утром появилась информация о закрытии морского сообщения между Артбухтой и Северной стороной в Севастополе. Также отмечалось, что причиной стали неблагоприятные погодные условия. Прислать новость Подписаться Поддержать сайт новости

