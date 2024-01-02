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Новости Крыма

В Севастополе останавливают движение морского пассажирского транспорта

Сегодня, 15:44Общество

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Движение морского пассажирского транспорта в Севастополе будет остановлено. Об этом информируют в городском дептрансе.

"Из-за ухудшения погодных условий в 15:00 будет остановлена работа морского пассажирского транспорта", – говорится в сообщении.

Подвижной состав для работы компенсационного маршрута организуют на конечных остановочных пунктах: пл. Нахимова и пл. Захарова.

Во вторник утром появилась информация о закрытии морского сообщения между Артбухтой и Северной стороной в Севастополе. Также отмечалось, что причиной стали неблагоприятные погодные условия.

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