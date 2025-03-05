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Новости Крыма

В Севастополе остановили паром

05 марта 2025, 13:30Общество

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В Севастополе в среду остановлена работа парома на линии Артиллерийская бухта – Северная. Об этом рассказали в городском дептрансе.

"Из-за неблагоприятных погодных условий паром на линии Артиллерийская бухта – Северная приостанавливает движение", – сказано в сообщении.

5 марта в Севастополе усилился ветер до 12 метров секунду.

Паромы и катера в Севастополе – метеозависимый транспорт. Работу морского пассажирского транспорта также могут ограничивать в целях безопасности на время объявления воздушной тревоги и отражению атак ВСУ.

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