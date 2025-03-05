Новости Крыма В Севастополе остановили паром

В Севастополе в среду остановлена работа парома на линии Артиллерийская бухта – Северная. Об этом рассказали в городском дептрансе. "Из-за неблагоприятных погодных условий паром на линии Артиллерийская бухта – Северная приостанавливает движение", – сказано в сообщении. 5 марта в Севастополе усилился ветер до 12 метров секунду. Паромы и катера в Севастополе – метеозависимый транспорт. Работу морского пассажирского транспорта также могут ограничивать в целях безопасности на время объявления воздушной тревоги и отражению атак ВСУ. Прислать новость Подписаться Поддержать сайт новости

