В Севастополе осудят сбившего 90-летнего дедушку водителя-наркомана

В Севастополе осудят 25-летнего водителя, который, находясь в состоянии наркотического опьянения, сбил на пешеходном переходе 90-летнего мужчину. Трагическое резонансное ДТП произошло 25 июля 2021 года. Расследование в отношении виновника длилось два года, дело передано в прокуратуру, информирует следственное управление УМВД России по Севастополю.

"Водитель автомобиля BMW 530D, находясь в состоянии наркотического опьянения, на нерегулируемом пешеходном переходе не уступил дорогу 90-летнему пешеходу, в результате чего совершил наезд на него, причинив по неосторожности смерть на месте ДТП", – сообщается в Telegram-канале следкома.