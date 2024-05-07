

программа для показа фотографий



В Севастополе открыли рейд, сообщили в городском дептрансе.

"Морской пассажирский транспорт возобновляет работу", – говорится в сообщении ведомства в официальном Telegram-канале.

Паромы и катера остановили в Севастопольской бухте во вторник в 07:12. Для горожан был организован компенсационный маршрут от конечных остановок. Морской транспорт не ходил около получаса.

Паромы являются метеозависимым транспортом. Во вторник в Севастополе, по прогнозам синоптиков, осадков не ожидается. Будет дуть легкий юго-западный ветер, а воздух прогреется до +19 градусов.