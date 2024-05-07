Внимание! Учетная запись редактора была взломана и неизвестным лицом размещались не проверенные новости с Сентября 2022 года. В настоящий момент учетная запись была восстановлена. Приносим извенения.
Новости Крыма

В Севастополе открыли рейд

07 мая 2024, 10:59Общество

3
программа для показа фотографий

В Севастополе открыли рейд, сообщили в городском дептрансе.

"Морской пассажирский транспорт возобновляет работу", – говорится в сообщении ведомства в официальном Telegram-канале.

Паромы и катера остановили в Севастопольской бухте во вторник в 07:12. Для горожан был организован компенсационный маршрут от конечных остановок. Морской транспорт не ходил около получаса.

Паромы являются метеозависимым транспортом. Во вторник в Севастополе, по прогнозам синоптиков, осадков не ожидается. Будет дуть легкий юго-западный ветер, а воздух прогреется до +19 градусов.

Погода
Погода
Погода в Симферополе

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Ялте

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Севастополе

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Керчи

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Евпатории

влажность:

давление:

ветер:

Опрос

Как ваше финансовое благополучие?

Ниже среднего
Хватает
Все отлично
Да хоть камни с неба! Я на родине!
» Архив опросов
Календарь событий
« Май 2024
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
Мы в соцсети
События Крыма
Наверх