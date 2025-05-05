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Новости Крыма

В Севастополе Парада Победы не будет

05 мая 2025, 12:44Общество

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Парада Победы в Севастополе в этом году не будет. Об этом на аппаратном совещании в правительстве города рассказал губернатор Михаил Развожаев.

"Парада Победы в этом году не будет, эта позиция согласована с Министерством обороны. "Бессмертный полк" у нас пройдет в онлайн-режиме. Тем не менее, большое количество мероприятий для разных целевых аудиторий – все это будет происходить", – сказал он.

График всех запланированных мероприятий отправляют организаторам, но обнародовать его не будут. Известно только то, что запланировано возложение цветов и праздничные концерты.

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