В Севастополе подорожают услуги управляющих компаний

Городское правительство своим постановлением повысило на три процента плату за содержание жилых помещений.

Увеличение стоимости услуги связано с индексом роста потребительских цен в 2020 году.

И.о. директора департамента городского хозяйства Евгений Горлов назвал изменение "плановым мероприятием", которое соответствует приказу министерства строительства жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации по установлению платы за содержание жилых помещений.

Решение об индексации принимается ежегодно, относится к государственным управляющим компаниям и носит рекомендательный характер.

Обслуживающая организация в праве установить и большую стоимость, но для этого нужно провести общее собрание собственников и получить их согласие.

Так, например, жители пятиэтажного дома платили 13 рублей за метр, теперь будут платить 13 рубля 39 копеек.