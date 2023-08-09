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Новости Крыма

В Севастополе подросток напоролся на арматуру во время купания в море

09 августа 2023, 22:34Происшествия в Крыму

На Солдатском пляже в Севастополе 14-летний мальчик, прыгая в воду с камней, напоролся на обломок арматуры и травмировал шею. В главном следственном управлении СК России по Крыму и Севастополю проведут проверку обстоятельств происшествия, информацию о котором получили из соцсетей. Об этом информирует пресс-служба ведомства.

"По сведениям, выявленным в ходе мониторинга социальных сетей, организовано проведение процессуальной проверки по факту получения несовершеннолетним травмы во время купания в море на территории Солдатского пляжа в городе Севастополе. Сообщается, что 14-летний подросток при прыжке с камней в воду травмировался об арматуру, торчащую из воды, получив повреждение шеи. Школьнику была своевременно оказана медицинская помощь", – говорится в сообщении ведомства.

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