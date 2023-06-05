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Новости Крыма

В Севастополе похитили более 50 тысяч тонн гальки – вердикт суда

05 июня 2023, 17:32Общество

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Севастопольцы выплатят крупные штрафы и вернут в казну города более 80 млн рублей ущерба от незаконной добычи полезных ископаемых. Об этом информирует пресс-служба прокуратуры Севастополя.

Установлено, что осужденные организовали добычу гальки, не располагая при этом лицензией на недропользование. Свою деятельность они осуществляли через подконтрольные им предприятия в период с апреля по ноябрь 2019 года.

"Незаконная добыча гальки велась в водоохранной зоне в Языковой балке Севастополя на земельном участке сельскохозяйственного назначения, с использованием транспортных средств, специальной техники и привлеченных работников. При этом земляные работы велись под видом противооползневых мероприятий", – говорится в сообщении.

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