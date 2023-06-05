Севастопольцы выплатят крупные штрафы и вернут в казну города более 80 млн рублей ущерба от незаконной добычи полезных ископаемых. Об этом информирует пресс-служба прокуратуры Севастополя.

Установлено, что осужденные организовали добычу гальки, не располагая при этом лицензией на недропользование. Свою деятельность они осуществляли через подконтрольные им предприятия в период с апреля по ноябрь 2019 года.

"Незаконная добыча гальки велась в водоохранной зоне в Языковой балке Севастополя на земельном участке сельскохозяйственного назначения, с использованием транспортных средств, специальной техники и привлеченных работников. При этом земляные работы велись под видом противооползневых мероприятий", – говорится в сообщении.