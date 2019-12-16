Новости Крыма

В Севастополе полиция изъяла взрывчатку и незаконное оружие

В Севастополе полиция изъяла взрывчатку и незаконное оружие

16 декабря 2019, 18:22Новости

Правоохранительные органы провели оперативно-профилактическую операцию "Оружие", в результате которой было найдено и изъято 561 грамм взрывчатки, 4 пистолета, 1 винтовка и 608 единиц боеприпасов.

Об этом сообщает управление МВД по Севастополю.

Возбуждено три уголовных дела, по статье 222 УК РФ "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов" и 221.1 УК РФ "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств". Еще по 5 фактам обнаружения оружия проводятся проверки и криминалистические экспертизы.

Напомним, за незаконный оборот и хранение оружия предусмотрено лишение свободы до 12 лет, но если обвиняемый добровольно сдаст вооружение, то от уголовной ответственность по статьям 222 и 221.1 УК РФ человек освобождается.

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