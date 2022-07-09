В Севастополе попался водитель КамАЗа "под кайфом"

В Севастополе сотрудники ГИБДД задержали водителя КамАЗа – мужчина в наркотическом опьянении признался, где хранит еще почти полкило марихуаны. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

43-летний житель Краснодарского края был остановлел силовиками на дороге в Балаклавском районе Севастополя. В процессе разговора стало ясно, что мужчина "под кайфом": об этом свидетельствовала заторможенная речь, суженые зрачки и ряд других признаков наркотического опьянения. Осмотрев грузовик, правоохранители обнаружили там три полимерных свертка с измельченными листьями конопли.