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Новости Крыма

В Севастополе построят новые корпуса в детских лагерях

03 декабря 2024, 13:49Общество

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Новые помещения появятся в Севастополе для отдыха в детских лагерях. Об этом рассказал губернатор региона Михаил Развожаев.

"Продолжаем развивать инфраструктуру детских лагерей Севастополя благодаря федеральной поддержке. В 2025 году планируем возвести 2 некапитальных строения (быстровозводимые конструкции) на базе лагерей "Ласпи" и "Горный". Каждый домик будет вмещать по 50 человек", – говорится в сообщении.

Кроме того, по его словам, планируется провести инвентаризацию заброшенных студенческих баз, чтобы в дальнейшем их восстановить и адаптировать под детский отдых.

Михаил Развожаев напомнил, что в 2023 году были открыты три модульных корпуса в лагере "Горный", которые позволили создать 150 дополнительных мест для детей. Благоустроена территория лагеря, а также построена просторная модульная столовая, оснащенная современным оборудованием.

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