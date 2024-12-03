В Севастополе построят новые корпуса в детских лагерях

Новые помещения появятся в Севастополе для отдыха в детских лагерях. Об этом рассказал губернатор региона Михаил Развожаев.

"Продолжаем развивать инфраструктуру детских лагерей Севастополя благодаря федеральной поддержке. В 2025 году планируем возвести 2 некапитальных строения (быстровозводимые конструкции) на базе лагерей "Ласпи" и "Горный". Каждый домик будет вмещать по 50 человек", – говорится в сообщении.

Кроме того, по его словам, планируется провести инвентаризацию заброшенных студенческих баз, чтобы в дальнейшем их восстановить и адаптировать под детский отдых.

Михаил Развожаев напомнил, что в 2023 году были открыты три модульных корпуса в лагере "Горный", которые позволили создать 150 дополнительных мест для детей. Благоустроена территория лагеря, а также построена просторная модульная столовая, оснащенная современным оборудованием.