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Новости Крыма

В Севастополе появится многофункциональный семейный центр

11 июля 2025, 11:52Новости

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В Севастополе появится многофункциональный семейный центр, службы подготовки семей к рождению ребенка, а также пункт проката предметов первой необходимости для новорожденных. О новых проектах в рамках нацпроекта "Семья" на заседании правительства в четверг сообщила директор департамента труда и соцзащиты населения Елена Сулягина.

На рассмотрение правительства Сулягина вынесла вопрос о необходимости перераспределить средства, предусмотренные на реализацию регионального проекта "Многодетная семья" в рамках нацпроекта проекта "Семья", что требует внесения изменений в соответствующе госпрограмму города.

По ее словам, это необходимо для создания пункта проката предметов первой необходимости для новорожденных, а также служб, обеспечивающих подготовку семьи к рождению ребенка, которые, как планируется, должны заработать в женских консультациях Севастополя.

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