Новости Крыма

В Севастополе поймали еще одного "реставратора" Таврической лестницы

04 марта 2021, 10:06Общество

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Установлена личность третьего участника группы, совершившей акт вандализма на объекте культурного наследия в Севастополе – Таврической лестнице. Им является студент из Севастополя 1997 года рождения. Об этом РИА Новости Крым проинформировали в пресс-службе прокуратуры Севастополя.

"Сейчас органом дознания решается вопрос по привлечению и его тоже в качестве подозреваемого в совершении данного преступления", – рассказала старший помощник прокурора Севастополя по взаимодействию со СМИ Марина Кузьменко. Как сообщал сайт РИА Новости, правоохранители установили, что трое мужчин, используя аэрозольный баллончик с черной краской, нанесли на перильные ограждения с балюстрадой и подпорные стенки Таврической лестницы надписи, "тем самым умышленно повредив объект культурного наследия регионального значения, подлежащий государственной охране". Двоих злоумышленников – жителя Крыма 1994 г.р. и жителя Севастополя 1996 г.р – задержали, в отношении них уже возбуждено уголовное дело.

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