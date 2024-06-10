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Новости Крыма

В Севастополе предприимчивый гость выманил деньги у туристки после ДТП

10 июня 2024, 15:12Общество

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В Севастополе мужчина обманом похитил деньги у пожилой туристки из Северодвинска. Он воспользовался ситуацией, когда 71-летняя женщина при выезде с парковки задела соседнюю машину. Об этом информирует пресс-служба УМВД России по Севастополю.

"Когда пенсионерка принялась искать владельца поврежденного авто, к ней подошел неизвестный мужчина и сообщил, что эта машина принадлежит его сестре. Затем злоумышленник сделал вид, что звонит родственнице и, якобы обсудив с ней детали произошедшего, предложил пожилой женщине передать ему пять тысяч рублей в качестве возмещения ущерба", – говорится в сообщении.

После того, как потерпевшая перевела деньги на банковский счет подозреваемого, он скрылся в неизвестном направлении. Спустя несколько минут появилась настоящая хозяйка автомобиля.

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