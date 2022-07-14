Новости Крыма

В Севастополе приступают к проектированию комплекса переработки ТКО

14 июля 2022, 15:07Общество

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Проектирование современного экотехнопарка с полным циклом переработки твердых коммунальных отходов, который построят в Севастополе, планируется начать в ближайшие две недели. Об этом во время встречи с губернатором города рассказал генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев, его цитирует пресс-служба правительства Севастополя.

"Обсудили с Михаилом Владимировичем развитие инфраструктуры по обращению с отходами в Севастополе, а также планы по строительству комплексного объекта мощностью 250 тысяч тонн. <...> Планируется, что проектные работы по объекту начнутся уже в июле", – сообщил Буцаев.

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