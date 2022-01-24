В Севастополе раскритиковали проект реставрации собора в Херсонесе

Аттестованный Минкультуры России специалист в области сохранения объектов культурного наследия (ОКН), член научно-методического совета при Севнаследии Анатолий Пряшников раскритиковал идеи по реставрации Свято-Владимирского собора в Херсонесе, реализацию которых предварительно оценили в сотни миллионов рублей. Соответствующий эскизный проект в Севастополе продвигает фонд "Моя история". Здесь успокаивают: проекта реставрации еще нет – это эскиз. Корреспондент РИА Новости Крым разбирался, из чего вырастает новый конфликт.

В январе 2022 года в фонде "Моя история" сообщили о том, что работы по реставрации Свято-Владимирского кафедрального собора начнутся в ближайшие полгода, продлятся не менее двух лет и обойдутся в несколько сотен миллионов рублей.