Новости Крыма

В Севастополе резко дорожает аренда жилья

13 июля 2021, 14:13Экономика Крыма

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Севастополь вошел в первую пятерку российских городов по росту цен на аренду жилья в первом полугодии. Об этом сказано в исследовании рынка, проведенного экспертами портала "Мир квартир". В частности, в Севастополе аренда однокомнатных квартир подорожала на 12,2%, двухкомнатных – на 8,6%, трехкомнатных – на 10,5%. По динамике цен город-герой находится на четвертом месте. В тройке лидеров – Сочи (+28,1%, +19,2% и +9,9%), Калининград (+17%, +14,8% и +11,5%) и Махачкала (+16,9%, +8,9% и +10,2%).

Аналитики поясняют, что в сильном подорожании Сочи, Калининграда и Севастополя сыграл роль сезонный фактор – ценники там подскочили именно в июне. При этом за последние полтора года заметно выросла аренда в тех городах, где она всегда была особенно дешевой – Новокузнецке, Тольятти, Нижнем Тагиле, Саранске, Брянске, Смоленске и т.д. Если до пандемии среди 70 городов насчитывалось 14, где средняя "однушка" не дотягивала до уровня 10 тыс. рублей в месяц, то сейчас таких городов всего шесть, констатируют эксперты.

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