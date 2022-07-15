Новости Крыма

В Севастополе семейный подряд осудили за торговлю контрафактным коньяком

15 июля 2022, 15:43Общество

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В Севастополе супруги получили срок за продажу на разлив фальсифицированного алкоголя под видом коньяка. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры города.

Как выяснило следствие, женщина, являясь индивидуальным предпринимателем, вместе со своим мужем сбывала несертифицированный коньяк в принадлежащей ей торговой точке.

"Супруги приобретали спиртосодержащую жидкость в пластиковых бутылках объемом пять литров, которую впоследствии хранили по месту своего жительства и в помещении торговой точки и продавали под видом коньяка на разлив", – рассказали в ведомстве.

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