В Севастополе семейный подряд осудили за торговлю контрафактным коньяком

В Севастополе супруги получили срок за продажу на разлив фальсифицированного алкоголя под видом коньяка. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры города.

Как выяснило следствие, женщина, являясь индивидуальным предпринимателем, вместе со своим мужем сбывала несертифицированный коньяк в принадлежащей ей торговой точке.

"Супруги приобретали спиртосодержащую жидкость в пластиковых бутылках объемом пять литров, которую впоследствии хранили по месту своего жительства и в помещении торговой точки и продавали под видом коньяка на разлив", – рассказали в ведомстве.