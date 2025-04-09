В Севастополе в ДТП попал автомобиль скорой помощи, пострадал один человек. Полиция проводит проверку по факту происшествия, рассказали в пресс-службе ведомства.

Авария произошла в среду на перекрестке улиц Пожарова и Пионерской.

"По предварительной информации, 73-летний водитель автомобиля Mitsubishi выезжал со второстепенной дороги на главную и не уступил дорогу автомобилю скорой помощи, который двигался на регулируемом пешеходном переходе на запрещающий сигнал светофора с включенными специальными звуковыми и световыми сигналами", – говорится в сообщении.