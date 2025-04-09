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Новости Крыма

В Севастополе "скорая" попала в ДТП – пострадал мужчина

09 апреля 2025, 13:51Общество

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В Севастополе в ДТП попал автомобиль скорой помощи, пострадал один человек. Полиция проводит проверку по факту происшествия, рассказали в пресс-службе ведомства.

Авария произошла в среду на перекрестке улиц Пожарова и Пионерской.

"По предварительной информации, 73-летний водитель автомобиля Mitsubishi выезжал со второстепенной дороги на главную и не уступил дорогу автомобилю скорой помощи, который двигался на регулируемом пешеходном переходе на запрещающий сигнал светофора с включенными специальными звуковыми и световыми сигналами", – говорится в сообщении.

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