В Севастополе смертность от COVID-19 выросла на 610%

Рост смертности от коронавируса в Республике Крым на ноябрь 2021 года составил более 400%, в Севастополе – более 600%. Об этом информирует "Коммерсант" со ссылкой на данные Росстата.

"В Крыму смертность от COVID-19 выросла на 401,7%, с 239 до 960 человек. В Севастополе рост смертности показал 610,7%, с 56 до 342 человек", – говорится в сообщении.

В Адыгее этот показатель достиг 874,2%, а на Кубани 1269,1%.

"Среди умерших коронавирус был подтвержден у 2035 человек, у остальных, возможно, был COVID-19, но подтвердить его не удалось. В 31 случае смерти коронавирус не был основной причиной смерти, но оказал существенное влияние на развитие смертельных осложнений", – информирует в Росстате, уточнив, что всего в Краснодарском крае жертвами болезни в ноябре 2021 года стали 2259 человек.