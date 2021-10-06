В Севастополе стартовал уникальный музейный проект для школьников

Новый формат бесплатного получения дополнительных знаний по истории для трех тысяч учеников севастопольских школ разработали сотрудники музея-заповедника "Херсонес Таврический". Проект уже стартовал. Об этом РИА Новости Крым проинформировали в пресс-службе учреждения.

"Это историко-просветительский абонемент для учеников восьмых классов из всех шестидесяти общеобразовательных школ города – как городских, так и сельских. Каждый урок – 45 минут, и все занятия разные. Будут лекции, экскурсии по территории заповедника и творческие занятия, которые предполагают проведение викторин, разгадывание кроссвордов, организацию квиз-игр и прочее", – рассказали в музее.

Будут и задания для самостоятельного выполнения.

Программу абонемента "Вспомни, где все начиналось" разработали сотрудники музея при содействии специалистов из департамента образования города. По словам заместителя директора музея Артема Чернова, она состоит из трех тематических разделов, посвященных зарождению христианства в Херсонесе, а также истории взаимодействия русской армии и церкви.