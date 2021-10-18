В Севастополе строитель разгромил машину бригадира: не сошлись в оплате

В Севастополе ссора между работником и его работодателем закончилась разбитой машиной и уголовным делом. Об этом сообщили в пресс-службе севастопольского управления МВД.

Конфликт между мужчинами произошел после окончания трудовой смены. Строитель-разнорабочий потребовал у начальника зарплату, однако бригадир предложил ему зайти за деньгами позже.

"Он объяснил, что для этого следует провести подсчет отработанного им времени. Это предложение разозлило работника. На улице мужчина заметил автомобиль работодателя и у него возник преступный умысел – он разбил лобовое стекло и скрылся. Причиненный ущерб составил 19 тысяч рублей", – уточнили в ведомстве.