Новости Крыма

В Севастополе строитель разгромил машину бригадира: не сошлись в оплате

18 октября 2021, 15:47Общество

3

В Севастополе ссора между работником и его работодателем закончилась разбитой машиной и уголовным делом. Об этом сообщили в пресс-службе севастопольского управления МВД.

Конфликт между мужчинами произошел после окончания трудовой смены. Строитель-разнорабочий потребовал у начальника зарплату, однако бригадир предложил ему зайти за деньгами позже.

"Он объяснил, что для этого следует провести подсчет отработанного им времени. Это предложение разозлило работника. На улице мужчина заметил автомобиль работодателя и у него возник преступный умысел – он разбил лобовое стекло и скрылся. Причиненный ущерб составил 19 тысяч рублей", – уточнили в ведомстве.

Погода
Погода
Погода в Симферополе

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Ялте

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Севастополе

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Керчи

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Евпатории

влажность:

давление:

ветер:

Опрос

Считаете ли вы праздником годовщину "крымской весны"?

Да, это очень значимая для Крыма дата!
Считаю праздником, но не важнее других
Нет, но лишний выходной не помешает
Считаю эту дату черным днем для Крыма
Затрудняюсь ответить
А что такое "крымская весна"?
» Архив опросов
Календарь событий
« Октябрь 2021
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Мы в соцсети
События Крыма
Наверх