В Севастополе студенты-повара за свои деньги покупали продукты для учебы

В Севастополе после вмешательства прокуратуры 10 миллионов были выделены на приобретение продуктов и расходных материалов для практических занятий студентов ряда колледжей и техникумов. Об этом рассказали в пресс-службе городской прокуратуры.

По данным надзорного ведомства, студенты-повара и кондитеры Севастопольского колледжа сервиса и торговли, торгово-экономического техникума, а также многопрофильного колледжа им. Геловани не обеспечивались продуктами, необходимым для практики. Учащимся приходилось покупать продукты самостоятельно, отметили в ведомстве.

После проверки прокуратура Севастополя направила представление об устранении выявленных нарушений в правительство города.