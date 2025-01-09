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Новости Крыма

В Севастополе студенты-повара за свои деньги покупали продукты для учебы

09 января 2025, 11:52Общество

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В Севастополе после вмешательства прокуратуры 10 миллионов были выделены на приобретение продуктов и расходных материалов для практических занятий студентов ряда колледжей и техникумов. Об этом рассказали в пресс-службе городской прокуратуры.

По данным надзорного ведомства, студенты-повара и кондитеры Севастопольского колледжа сервиса и торговли, торгово-экономического техникума, а также многопрофильного колледжа им. Геловани не обеспечивались продуктами, необходимым для практики. Учащимся приходилось покупать продукты самостоятельно, отметили в ведомстве.

После проверки прокуратура Севастополя направила представление об устранении выявленных нарушений в правительство города.

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