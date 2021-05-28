Новости Крыма В Севастополе три предприятия получат стимулирующие на развитие

3 промышленных предприятия Севастополя получат 750 тысяч рублей субсидий на разработку технологических карт, которые помогут им повысить производительность труда. Необходимость выделения средств объяснил директор департамента экономического развития города Денис Профатилов. "Это логическое продолжение реализации нашего национального проекта "Производительность труда и поддержка занятости". У нас заключаются соглашения с промышленными предприятиями, которые участвуют в реализации данного проекта в регионе, и они берут на себя обязательства по ежегодному увеличению производительности труда в размере 5%. Для стимулирования их деятельности мы предлагаем принять порядок предоставления субсидий на компенсацию затрат", – сообщил Профатилов. Прислать новость Подписаться Поддержать сайт новости

