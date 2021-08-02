Новости Крыма

В Севастополе трое детей чуть не задохнулись из-за неисправного котла

02 августа 2021, 15:05Происшествия в Крыму

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В Севастополе следователи проводят проверку по факту отравления угарным газом троих детей. Об этом сооинформирует бщает пресс-служба ГСУ СК по Крыму и Севастополю. "Вечером 1 августа родители, проживающие в частном домовладении по улице Полтавская, заметили слабое состоянии троих несовершеннолетних детей в возрасте пять, семь и девять лет. В медицинском учреждении, куда были госпитализированы мальчики, им был поставлен диагноз "отравление угарным газом". Следователем установлено, что используемый в доме на протяжении длительного времени газовый котел не был официально введен в эксплуатацию", – сказано в сообщении СК.

На данный момент дети находятся в стабильном состоянии, их жизни и здоровью ничего не угрожает.

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