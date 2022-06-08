В Севастополе трое мужчин убили знакомого ради денег

Суд в Севастополе заключил под стражу троих мужчин, обвиняемых в убийстве знакомого с целью наживы. Об этом проинформировали в пресс-службе прокуратуры региона.

Как установили следователи, трое мужчин 1986, 1993, 2002 г.р. напали на своего знакомого в одном из домов, связали его, ограбили, а после – задушили.

Преступление было совершено в марте. Мужчины задержаны и взяты под стражу. Им вменяется убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений. Соответствующие статьи УК предусматривают от 8-20 лет лишения свободы до пожизненного заключения.