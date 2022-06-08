Новости Крыма

В Севастополе трое мужчин убили знакомого ради денег

08 июня 2022, 09:35Происшествия в Крыму

5

Суд в Севастополе заключил под стражу троих мужчин, обвиняемых в убийстве знакомого с целью наживы. Об этом проинформировали в пресс-службе прокуратуры региона.

Как установили следователи, трое мужчин 1986, 1993, 2002 г.р. напали на своего знакомого в одном из домов, связали его, ограбили, а после – задушили.

Преступление было совершено в марте. Мужчины задержаны и взяты под стражу. Им вменяется убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений. Соответствующие статьи УК предусматривают от 8-20 лет лишения свободы до пожизненного заключения.

Погода
Погода
Погода в Симферополе

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Ялте

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Севастополе

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Керчи

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Евпатории

влажность:

давление:

ветер:

Опрос

Считаете ли вы праздником годовщину "крымской весны"?

Да, это очень значимая для Крыма дата!
Считаю праздником, но не важнее других
Нет, но лишний выходной не помешает
Считаю эту дату черным днем для Крыма
Затрудняюсь ответить
А что такое "крымская весна"?
» Архив опросов
Календарь событий
« Июнь 2022
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930 
Мы в соцсети
События Крыма
Наверх