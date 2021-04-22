Новости Крыма

В Севастополе туристический сезон начнется с "Федюхиных высот"

22 апреля 2021, 09:50Общество

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Свой первый туристический сезон в Севастополе открывает парк живой истории "Федюхины высоты". С 1 мая здесь начнется полноценная работа на всех локациях с интерактивными шоу и экскурсиями каждые полчаса. Об этом РИА Новости Крым рассказала PR-директор проекта Ольга Глухова.

"Это наш первый туристический сезон, и мы решили отметить его фестивалем, который пройдет с 1 по 10 мая. Будет праздник, на который можно и нужно идти всей семьей. Будут экскурсии, шоу гладиаторов, исторический тир, ярмарки и мастер-классы по ремеслам разных эпох. Заработает эко-кухня – о желании кормить наших гостей уже заявили крымские сыровары. Гостям будут доступны три исторические локации: Крымская войны, Средневековье и Античность", – рассказала Глухова. По ее словам, открыть парк хотели еще весной прошлого года, но планам помешала пандемия коронавируса. С другой стороны, она же и помогла, говорит Глухова: отсрочка старта позволила подготовить парк наилучшим образом.


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