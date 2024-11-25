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Новости Крыма

В Севастополе у приезжей из Владивостока нашли 370 граммов наркотиков

25 ноября 2024, 15:59Общество

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В Севастополе задержали 23-летнюю девушку, которая подозревается в работе на онлайн-магазин запрещенных наркотических веществ и распространении наркотиков через закладки. Об этом информируют Управление МВД России по городу Севастополю.

По информации полиции, девушка является уроженкой Владивостока. В Севастополе она арендовала квартиру.

"Во время обследования жилища полицейские обнаружили и изъяли весы высокой точности, упаковочный материал, пластиковые контейнеры, а также полимерные зип-пакеты и свертки с наркотиками: более 110 г альфа-PVP, около 60 г производного эфедрона, свыше 3 г марихуаны, более 140 г смеси мефедрона и производного эфедрона", – говорится в сообщении.

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