В Севастополе усилят волонтерское движение на период волны омикрона

Губернатор Севастополя намерен усилить работу с амбулаторными больными, чтобы помочь врачам и специалистам колл-центров за счет дополнительного привлечения волонтеров. Об этом он расскаазл в своем Instagram.

Он отметил, что помощь волонтеров не прекращалась в последние два года борьбы с пандемией COVID, но сегодня, в период ожидания новой волны и пика заболеваемости штаммом "омикрон", ее необходимо усилить. В частности, чтобы помочь врачам и доставлять лекарства амбулаторным больным.

"Основная нагрузка ожидается на амбулаторное звено. Его необходимо усилить, в том числе за счет привлечения волонтеров штаба ("Мы вместе" – ред.)", – написал Развожаев.