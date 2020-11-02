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В Севастополе утвердили заместителей губернатора: кто за что отвечает

В Севастополе утвердили заместителей губернатора: кто за что отвечает

Сегодня, 16:07Политика

На заседании Законодательного собрания Севастополя утвердили кандидатуры заместителей губернатора города, который внес Михаил Развожаев. Губернатор уточнил, что это не вся его команда, однако большая ее часть. Другие назначения будут позже.

Рассказываем, как прошло заседание, и за какие сферы кто из вице-губернаторов будет отвечать. Алексей Николаевич Парикин Будет отвечать за налоговую и финансовую политику Севастополя, бюджет и госзаказы, развитие потребительского рынка, аграрного комплекса, ветеринарию, капитальное строительство и градостроительную деятельность, а также управление госимуществом. Также большой блок ответственности – это дорожное хозяйство, ремонт и строительство новых дорог.

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