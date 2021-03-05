В Севастополе в 2021 году отремонтируют четыре охраняемых законом дома

В текущем году в Севастополе в рамках программы капремонта намерены отремонтировать 170 зданий. В их числе – четыре объекта культурного наследия регионального значения. Три таких дома находятся в самом центре города, а четвертый – в районе Ушаковой балки, рассказали корреспонденту РИА Новости Крым в Департаменте городского хозяйства. На одном из объектов побывал глава Горхоза Севастополя.

"Этот дом был построен в 1952 году, и выбран не случайно. Он видовой – выходит на Большую Морскую. Кроме того, фасадная часть загромождена не так сильно, как у многих других", – сообщил директор департамента городского хозяйства Евгений Горлов.