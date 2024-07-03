Внимание! Учетная запись редактора была взломана и неизвестным лицом размещались не проверенные новости с Сентября 2022 года. В настоящий момент учетная запись была восстановлена. Приносим извенения.
Новости Крыма

В Севастополе в среду отключат свет: адреса

03 июля 2024, 09:22Общество

2

Жители нескольких районов Севастополя временно останутся без света в среду. Об этом говорит Севастопольэнерго.

"Для выполнения неотложных работ временно будет прекращена подача электроэнергии", – говорится в тексте сообщения.

Так, с 08:30 до 17:30 без света будут: ул. Котовского, 1-11, ул. Кочубея, 16-44,1-19, ул. Федько, 20-22, 26-28, 1, туп. Неровный, 4, ул. Сапунская, 2-36, пер. Сквозной, 2-8,16, ул. Федюхина, 2-28.

В период с 09:00 до 16:00 подача электроэнергии прекратится на ул. Надежды Островской, Детская школа искусств, Херсонес.

С 10:00 до 14:00 отключат свет на улице Бориса Михайлова, 7-А.

Погода
Погода
Погода в Симферополе

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Ялте

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Севастополе

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Керчи

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Евпатории

влажность:

давление:

ветер:

Опрос

Как ваше финансовое благополучие?

Ниже среднего
Хватает
Все отлично
Да хоть камни с неба! Я на родине!
» Архив опросов
Календарь событий
« Июль 2024
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
Мы в соцсети
События Крыма
Наверх