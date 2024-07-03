Новости Крыма В Севастополе в среду отключат свет: адреса

Жители нескольких районов Севастополя временно останутся без света в среду. Об этом говорит Севастопольэнерго. "Для выполнения неотложных работ временно будет прекращена подача электроэнергии", – говорится в тексте сообщения. Так, с 08:30 до 17:30 без света будут: ул. Котовского, 1-11, ул. Кочубея, 16-44,1-19, ул. Федько, 20-22, 26-28, 1, туп. Неровный, 4, ул. Сапунская, 2-36, пер. Сквозной, 2-8,16, ул. Федюхина, 2-28. В период с 09:00 до 16:00 подача электроэнергии прекратится на ул. Надежды Островской, Детская школа искусств, Херсонес. С 10:00 до 14:00 отключат свет на улице Бориса Михайлова, 7-А. Прислать новость Подписаться Поддержать сайт новости

