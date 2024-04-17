В Севастополе в среду отключат свет: список адресов

В нескольких районах Севастополя в среду пройдет отключение света. Об этом передает Севастопольэнерго.

"Подача электроэнергии будет прекращена для безопасного выполнения неотложных ремонтных работ в сети 6000 17 апреля с 08:00 до 17:00", – говорится в сообщении.

Временно без света будут улицы: Фиолентовское шоссе, 8/1, 50/18, 50/6, 50/7, 50/8, 50/9, 50/14, 50/18, 50/19, 50/20, 50/22, 50/26, 50/16, 50/31/16, 50/13, 50/18, 50/4, 50/3, 50/28/30, 8/1-а, 50/30, 8/1/2, 30-а/б/в/г, 50/27/29/31, 20/22, 20, Комбрига Потапова, 37, 30-в, 32-а, 34, 26-г/2, 30-г, 26-в, 84-а/1, 37-а, 43-а/б/в, 37, 39-а, 28, 32, 39, 30-г, 26, 32, 34, 40, 43-а, 37-а, 41-а/б/в, 39-а.

Также подача электроэнергии будет прекращена по следующим адресам: ул. Готская, 84-в/1, 72-г, 28-52, 56-98, 84-2, 84-г, 90, 98, 102-108, 114, 29-55, 84-б/1/2/3/4, 132, 136, кад. 2256, ул. Камышовое шоссе, 40-а, ул. Молодых Строителей, 50-б, 50-а, 8, 41-53, ул. Александра Маринеско, 5-б, Монастырское шоссе, 59/12.