Новости Крыма

В Севастополе вблизи оживленной трассы обнаружили бомбу

06 августа 2021, 11:58Происшествия в Крыму

3

В Севастополе на строительном объекте вблизи трассы и парка обнаружили боеприпас, радиус разлета осколков которого при подрыве превышает километр. Об этом РИА Новости Крым проинформировали в пресс-службе Главного управления МЧС России по Севастополю.

Опасной находкой оказалось наследие Великой Отечественной войны – немецкая авиабомба SC-250 весом четверть тонны. Такие использовались для бомбардировки населенных пунктов и при подрыве имели радиус разлета осколков 1 213 м. Когда строители обнаружили ее лежащей в грунте на глубине всего лишь метр, то сразу же сообщили в экстренные службы. На место прибыли пиротехники, сотрудники аварийно-спасательного отряда и полиция. Специалисты обследовали конструктивные элементы снаряда и пришли к выводу, что его состояние позволяет осуществить транспортировку в отдаленное и безопасное место для последующей утилизации.


Погода
Погода
Погода в Симферополе

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Ялте

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Севастополе

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Керчи

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Евпатории

влажность:

давление:

ветер:

Опрос

Считаете ли вы праздником годовщину "крымской весны"?

Да, это очень значимая для Крыма дата!
Считаю праздником, но не важнее других
Нет, но лишний выходной не помешает
Считаю эту дату черным днем для Крыма
Затрудняюсь ответить
А что такое "крымская весна"?
» Архив опросов
Календарь событий
« Август 2021
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
Мы в соцсети
События Крыма
Наверх