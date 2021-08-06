В Севастополе вблизи оживленной трассы обнаружили бомбу

В Севастополе на строительном объекте вблизи трассы и парка обнаружили боеприпас, радиус разлета осколков которого при подрыве превышает километр. Об этом РИА Новости Крым проинформировали в пресс-службе Главного управления МЧС России по Севастополю.

Опасной находкой оказалось наследие Великой Отечественной войны – немецкая авиабомба SC-250 весом четверть тонны. Такие использовались для бомбардировки населенных пунктов и при подрыве имели радиус разлета осколков 1 213 м. Когда строители обнаружили ее лежащей в грунте на глубине всего лишь метр, то сразу же сообщили в экстренные службы. На место прибыли пиротехники, сотрудники аварийно-спасательного отряда и полиция. Специалисты обследовали конструктивные элементы снаряда и пришли к выводу, что его состояние позволяет осуществить транспортировку в отдаленное и безопасное место для последующей утилизации.