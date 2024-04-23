В Севастополе во вторник масштабное отключение света: список адресов

В Севастополе в нескольких района 23 апреля пройдет временное отключение электроэнергии. Об этом информирует Севастопольэнерго.

"Подача электроэнергии будет прекращена для выполнения неотложных работ по устранению дефектов на электрооборудовании 0,4 кВ", – говорится в сообщении.

С 10.00 до 14.00 света не будет на улицах Адмирала Октябрьского 8, 9-13, 10 и Очаковцев 36-38.

С 10.00 до 16.00 без электричества останутся ул. Новая 34-А, 34-36, 23-53, ЗАО "С. Перовской" 178 в селе Любимовка, а также ул. Киевская 22-38, 39-53, ул. Адмирала Азарова 40-64, 33-35, 43, 47-67, ул. Революции 1905 года 42-58, 47-61, ул. Сафронова 45, ул. Харьковская 6-14, 13-15, ул. 5 декабря 11-13.

С 09.00 до 17.00 на час-полтора отключения пройдут по адресам: ул. Каменная 28-Б, 28, пер. Каменный 2, ТСН "Горнодолинный" 59, СТ "Троллейбусник -1" 200, 1020, 183-185, 199, 207, 217, 1033.

Также без света будут несколько домов в селе Орловка по адресам: пер. Багряный 14-А, 2-4, 8-12, 22-30, 778-780, 10, 3-5, 9-15, 19-21, 25-29, 777, ул. Землянского 2-8; ул. Красноярская 27-А, 17, 27, 859, 1123.