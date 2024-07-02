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Новости Крыма

В Севастополе во вторник временно не будет света: график отключений

Сегодня, 08:54Общество

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Временно без света во вторник останутся несколько районов Севастополя. Об этом информирует Севастопольэнерго.

"Подача электроэнергии временно будет ограничена для выполнения неотложных работ", – объяснили на предприятии.

С 08:30 до 17:30 без света будут: ул. Котовского, 1-11, ул. Кочубея, 16-44, 1-19, ул. Федько, 20-22, 26-28, 1, туп. Неровный, 4, ул. Сапунская, 2-36, пер. Сквозной, 2-8, 16, ул. Федюхина, 2-28.

С 09:00 до 12:00 временно отключат электричество по адресам: ул. Александра Маринеско, 27, 18, ул. Тараса Шевченко, 46-56, 52-Б, 54-А, 78-А, СНТ "Орхидея", 72-Б, 6, 12, 18, 44, 68, 74, 7-9, 38, 771, пер.2-й Орхидейный, 12, ул. Орхидейная, 72-В, 44-Б, 72-Б, 72-74, пер. 3-й Орхидейный, 18.

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