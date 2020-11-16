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В Севастополе водитель легковушки протаранил машины "скорой" и МЧС

В Севастополе водитель легковушки протаранил машины "скорой" и МЧС

16 ноября 2020, 15:51Общество

В Севастополе водитель легкового автомобиля Honda протаранил "скорую помощь", а следом – автомобиль МЧС. Об этом РИА Новости Крым сообщили в региональном управлении МВД. ДТП произошло на улице Генерала Лебедя. "Автомобили стояли на перекрестке.

"Скорая помощь", включив спецсигналы, поехала на красный свет. Водитель автомобиля Honda Accord по невыясненной причине решил ехать следом и врезался в остановившуюся "скорую помощь". Потом решил резко сдать назад и протаранил стоявший сзади УАЗ, принадлежащий МЧС Севастополя", – рассказали РИА Новости Крым в МВД Севастополя.

По данным силовиков, в аварии никто не пострадал. Как уточнили в Департаменте здравоохранения Севастополя, "скорая помощь" ехала на вызов, после ДТП машину заменили. Как ранее сообщал сайт РИА Новости Крым, 10 ноября в Севастополе в ДТП попал автомобиль "скорой помощи", перевозивший пациента. Спецавтомобиль ехал с включенными сигналами и маячками. Машина получила серьезные повреждения, после ДТП бригаду пересадили на другое ТС, пациента доставили в медучреждение.

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