В Севастополе возобновили движение паромов

Паромы в Севастополе снова запустили на линию после перерыва. Об этом рассказали в городском департаменте транспорта.

"Движение паромов возобновлено", – говорится в Telegram-канале ведомства.

Ранее кусирование паромов вынуждены были приостановить из-за неблагоприятных погодных условий.

На территории полуострова 1 мая объявлено штормовое предупреждение из-за сильного ветра. Спасатели предупреждают, что такие неблагоприятные погодные условия могу стать причиной аварий на объектах энергетики и ЖКХ, а также повлиять на транспортное сообщение. Жителей призывают к осторожности.